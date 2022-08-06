В Орле девушка-подросток вылетела из кресла аттракциона и погибла

Девушка упала с аттракциона в Орле и погибла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-летняя девушка погибла, вылетев из кресла аттракциона в городском парке Орла. Об этом сообщили в прокуратуре города. Трагедия произошла в субботу 6 августа.

Сообщается, что девушка каталась на аттракционе «Орбита». В какой-то момент, во время движения карусели, она вылетела из кресла и упала на асфальт. Пострадавшую увезли в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. В тот же день девушка умерла от полученных при падении травм.

Работу аттракциона приостановили, правоохранительные органы проводят проверку.

«Прокуратурой Орловской области проводится проверка законности действий (бездействия) должностных лиц контролирующих органов и органов власти, в чью компетенцию входят вопросы организации безопасного досуга граждан, включая детей, в общественных местах», - прокомментировали ситуацию KP.RU в прокуратуре города Орла.

Похожий случай произошел в апреле в омском парке отдыха. Женщина вылетела с аттракциона прямо на асфальт и была госпитализирована в реанимацию.