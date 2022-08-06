Зампостпреда Полянский напомнил Гутеррешу, кто сбросил ядерную бомбу на Хиросиму

Дмитрий Полянский посоветовал генсеку ООН Антониу Гутеррешу не забывать, кто сбросил ядерную бомбу на Хиросиму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты были единственной страной, которая применила ядерное оружие против мирного населения в Хиросиме в 1945 году. Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу после его выступления на церемонии памяти жертв бомбардировки Хиросимы.

Гутерреш призвал не забывать о трагедии Хиросимы, но не упомянул, что виновником этой трагедии были США.

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», - написал Полянский в Twitter.

Напомним, в Японии 6 августа почтили память жертв взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Мэр города Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого и отметил, что в мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания.

Ранее сообщалось, что представителей РФ не пригласили в Хиросиму на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки США. Посол России в Токио назвал такой шаг «постыдным».