Умер Роберт Брокман, американский бизнесмен, обвиненный в рекордной неуплате налогов на 2 млрд долларов

В США умер фигурант самого крупного дела об уклонении от налогов миллиардер Брокман. Фото: REUTERS

В США скончался самый злостный неплательщик налогов. Речь идет о миллиардере Роберте Брокмане, в отношении которого было заведено дело о неуплате налогов на рекордную сумму в два миллиарда долларов.

Брокман умер поздно вечером 4 августа в возрасте 81 года, пишет агентство Bloomberg. В последние годы он страдал деменцией и нуждался в уходе.

Напомним, уголовное дело в отношении Роберта Брокмана было заведено в 2020 году. Предположительно, он использовал оффшоры на Бермудах и Швейцарии для того, чтобы не платить налоги. Состояние Брокмана оценивается в 4,7 млрд долларов. Он занимался инвестициями и был основателем фирмы, разрабатывающей программное обеспечение.

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