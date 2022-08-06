Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире6 августа 2022 19:45

Умер Роберт Брокман, американский бизнесмен, обвиненный в рекордной неуплате налогов на 2 млрд долларов

Страдавший деменцией самый злостный неплательщик налогов в США умер в 81 год
Мария ПАВЛОВА
В США умер фигурант самого крупного дела об уклонении от налогов миллиардер Брокман.

В США умер фигурант самого крупного дела об уклонении от налогов миллиардер Брокман.

Фото: REUTERS

В США скончался самый злостный неплательщик налогов. Речь идет о миллиардере Роберте Брокмане, в отношении которого было заведено дело о неуплате налогов на рекордную сумму в два миллиарда долларов.

Брокман умер поздно вечером 4 августа в возрасте 81 года, пишет агентство Bloomberg. В последние годы он страдал деменцией и нуждался в уходе.

Напомним, уголовное дело в отношении Роберта Брокмана было заведено в 2020 году. Предположительно, он использовал оффшоры на Бермудах и Швейцарии для того, чтобы не платить налоги. Состояние Брокмана оценивается в 4,7 млрд долларов. Он занимался инвестициями и был основателем фирмы, разрабатывающей программное обеспечение.

Ранее американский врач назвал возможное время смерти Джо Байдена, который, по оценкам независимых специалистов, с большой вероятностью также страдает деменцией.