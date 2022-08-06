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Политика6 августа 2022 19:56

Минобороны России предупредило о планах ВСУ обстрелять в Славянске мирных жителей во время раздачи гумпомощи

ВСУ развернули минометные расчеты для обстрела гражданский в Славянске
Мария ПАВЛОВА
Михаил Мизинцев рассказал о готовящейся ВСУ провокации в Славянске. Фото: Минобороны РФ.

Михаил Мизинцев рассказал о готовящейся ВСУ провокации в Славянске. Фото: Минобороны РФ.

Киев готовит очередную провокацию, в ходе которой могут погибнуть десятки мирных жителей Славянска. Об этом заявил в субботу 6 августа глава Межведомственного координационныго штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев.

По информации Мизинцева, ВСУ 7 августа собираются обстрелять из минометов улицу Геологическую в пригороде Славянска, предположительно, в то время, когда ее жители и размещенные в этом регионе беженцы будут получать гуманитарную помощь.

Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные уже развернули минометные расчеты и предупредил мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации.

Ранее в Алчевске в Луганской Народной Республике снаряд попал в жилой дом, один человек погиб, девять пострадали.

Тем временем экс-глава МИД Польши предложил Западу подарить Украине ядерное оружие.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 августа 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.