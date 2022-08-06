Минобороны России предупредило о планах ВСУ обстрелять в Славянске мирных жителей во время раздачи гумпомощи

Михаил Мизинцев рассказал о готовящейся ВСУ провокации в Славянске. Фото: Минобороны РФ.

Киев готовит очередную провокацию, в ходе которой могут погибнуть десятки мирных жителей Славянска. Об этом заявил в субботу 6 августа глава Межведомственного координационныго штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев.

По информации Мизинцева, ВСУ 7 августа собираются обстрелять из минометов улицу Геологическую в пригороде Славянска, предположительно, в то время, когда ее жители и размещенные в этом регионе беженцы будут получать гуманитарную помощь.

Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные уже развернули минометные расчеты и предупредил мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации.

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