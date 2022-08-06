The Guardian: ВСУ отправляют на передовую новобранцев без подготовки

ВСУ отправляют на передовую новобранцев без подготовки Фото: REUTERS

Австралийский наемник Мэтт Ро рассказал, что командование украинской армии направляет на передовую новобранцев без подготовки, в том числе не умеющих стрелять людей. Об этом он сообщил в беседе с журналистами британской газеты The Guardian.

- Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку, - раскрыл правду о ВСУ Ро.

Кстати, у самого австралийца тоже нет боевого опыта. Оказалось, что у себя на родине мужчина занимался ландшафтным дизайном.

В публикации издания также отмечается, что по возвращению в Австралию наемника ждут серьезные юридические проблемы. Все дело в том, что за въезд на территорию иностранного государства для участия в вооруженном конфликте ему грозит вплоть до пожизненного заключения. В частности, это связано еще и с тем, что мужчина официально не состоит на службе ВСУ.

Ранее сообщалось, что сдавшийся в Мариуполе наемник из Британии Эйден Аслин рассказал, что в украинской армии все говорили на русском языке. Также он сообщил, какое жалование получал от ВСУ. Оказалось, что сумма варьировалась от 8 до 12 тысяч гривен в месяц.