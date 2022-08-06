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В мире6 августа 2022 20:15

The Guardian: ВСУ отправляют на передовую новобранцев без подготовки

Австралийский наемник рассказал The Guardian, как ВСУ отправляют на передовую не умеющих стрелять новобранцев
София ГОНЧАРОВА
ВСУ отправляют на передовую новобранцев без подготовки

ВСУ отправляют на передовую новобранцев без подготовки

Фото: REUTERS

Австралийский наемник Мэтт Ро рассказал, что командование украинской армии направляет на передовую новобранцев без подготовки, в том числе не умеющих стрелять людей. Об этом он сообщил в беседе с журналистами британской газеты The Guardian.

- Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку, - раскрыл правду о ВСУ Ро.

Кстати, у самого австралийца тоже нет боевого опыта. Оказалось, что у себя на родине мужчина занимался ландшафтным дизайном.

В публикации издания также отмечается, что по возвращению в Австралию наемника ждут серьезные юридические проблемы. Все дело в том, что за въезд на территорию иностранного государства для участия в вооруженном конфликте ему грозит вплоть до пожизненного заключения. В частности, это связано еще и с тем, что мужчина официально не состоит на службе ВСУ.

Ранее сообщалось, что сдавшийся в Мариуполе наемник из Британии Эйден Аслин рассказал, что в украинской армии все говорили на русском языке. Также он сообщил, какое жалование получал от ВСУ. Оказалось, что сумма варьировалась от 8 до 12 тысяч гривен в месяц.