В США предупредили об "экстраординарных" мерах для освобождения баскетболистки Грайнер Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о готовности Соединенных Штатов пойти на "экстраординарные" меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер.

По ее словам, американская сторона делала властям России предложение, и администрация США настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

- Что касается Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой, - заявила Жан-Пьер журналистам.

Напомним, 4 августа, Химкинский суд вынес приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Спортсменка получила девять лет лишения свободы за попытку ввести наркотики в Россию. Как писал сайт KP.RU, прокурор требовал 9,5 лет тюремного заключения, а адвокаты просили либо полностью оправдать подсудимую, либо ограничиться минимальным наказанием.

До этого Штаты сделали предложение об обмене двоих американцев, которые находятся под стражей в России. Как сообщал CNN, речь идет о баскетболистке Бриттни Грайнер и американском разведчике Поле Уилане.