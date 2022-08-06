Пользователи Twitter предрекли крах доллара после встречи Путина и Эрдогана Фото: REUTERS

В Twitter пользователи приветствовали решение президентов России и Турции о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты. При этом некоторые из них предположили, что в при подобном раскладе американскому доллару грозит крах.

- А что дальше? Конец долларовой диктатуры? Это будет огромным шагом вперед для Европы и всего мира в деле освобождения от гегемонистского правления Америки, - написал комментатор.

Другой же пользователь соцсети поддержал, что вся ситуация "ведет к упадку доллара, шаг за шагом".

Ранее сайт KP.RU писал, что 5 августа в Сочи в резиденцию "Русь" прибыл Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча двух политических лидеров прошла в рабочем кабинете главы Российского государства. В частности, президенты по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме.