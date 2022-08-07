Запад испугался сближения России и Турции Фото: Александр КОЦ

Ряд западных стран обеспокоен углублением сотрудничества России и Турции, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации издания говорится, что по итогам переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сразу шесть чиновников на Западе заявили, что обеспокоены заявлениями президентов о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Один из числа чиновников ЕС, имя которого издание не раскрывает, заявил, что в ЕС "все более и более внимательно" следят за турецко-российским сотрудничеством. Другой собеседник газеты рассказал о попытке "заставить турок обратить внимание на наши опасения".

Ранее сайт KP.RU писал, что 5 августа в Сочи в резиденцию "Русь" прибыл Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча двух политических лидеров прошла в рабочем кабинете главы Российского государства. В частности, президенты по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать торговлю, сотрудничать в транспорте и туризме.