Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин 7 августа поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Видеопоздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Он отметил, что именно в этом году отмечается еще и важный юбилей - 185 лет со дня открытия Царскосельской железной дороги.

Путин также добавил, что сейчас стоят перед этой отрослю стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.

- Уверен, что ваш профессиональный опыт, ответственность и целеустремлённость позволят добиться успехов в реализации всех этих планов. Ещё раз поздравляю вас с Днём железнодорожника, - заявил Владимир Путин.

Напомним, День железнодорожника празднуют в первое воскресенье августа. В 2022 году он выпадает на 7-е число. Поздравления по случаю "профдня" будут принимать не только железнодорожники России, но и Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдавии и Болгарии. Кстати, сейчас общая протяженность железных дорог в России сейчас составляет 87 167 километров.