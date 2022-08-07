Четырем судам с продовольствием разрешили выход из украинских портов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках "продуктовой сделки" разрешил выход четырех судов с продовольствием из Черноморска и Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

- СКЦ санкционировал проход пяти новых судов через морской гумкоридор в рамках черноморской зерновой инициативы. Четыре судна выйдут из Черноморска и Одессы, будут перевозить 161 084 тонны продовольствия, и одно судно направляется на Украину, - говорится в сообщении организации.

Ранее сообщалось, что Россия подписала в Стамбуле соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН. Аналогичный договор с Анкарой и ООН подписала Украина. Соглашение предполагает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного.

Также сайт KP.RU писал, что генсек ООН Антониу Гуттереш и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписали меморандум о содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.