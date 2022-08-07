"Ростех" переходит на RuTube из-за блокировки канала на YouTube Фото: Алексей БУЛАТОВ

В "Ростехе" сообщили, что компания получила уведомление от Google о блокировке своего YouTube-канала. Причиной стали введенные санкции. Из-за этого "Ростех "переходит на RuTube.

- Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала "Ростеха" в связи с санкциями. Это был канал о российской технике, наших инженерах и разработках ... (данная ситуация) наглядный пример того, что такое западная демократия на самом деле, - сообщили в корпорации.

Также там также уточнили, что были готовы к такому повороту событий и успели перенести все видеоролики - их более 230 - на российскую площадку.

Напомним, 14 марта, Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам "Советское телевидение. Гостелерадиофонд". Незадолго до этого ведомство потребовало восстановить доступ к YouTube-каналам российских изданий на Украине.