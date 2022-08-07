Пушков раскрыл самый страшный кошмар Брюсселя Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал про самый страшный кошмар для Брюсселя при котором есть риски "остаться в накладе".

По его словам, Турция является таким ценным членом НАТО, что обладает "ключами от Ближнего и Среднего Востока". Все это вызывает большие сомнения по поводу готовности западных стран объявить политическую войну президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

- Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО - самый страшный кошмар Брюсселя, - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд западных стран обеспокоен углублением сотрудничества России и Турции. В публикации издания говорится, что по итогам переговоров российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана сразу шесть чиновников на Западе заявили, что обеспокоены заявлениями президентов о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.