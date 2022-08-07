Названа причина, по которой рубль больше не может расти и падать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко рассказал, что сейчас на валютном рынке господствует баланс факторов.

По его мнению, такая ситуация одновременно помогает и препятствует движению курса рубля вверх или вниз. В результате нацвалюта находится примерно в одной и той же точке с незначительными колебаниями.

- Факторы поддержки рубля - существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения, - объяснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Накануне Bloomberg писал, что значительное укрепление рубля по отношению к доллару и евро существенно повысило прибыльность западных банков от бизнеса в России, что стало еще одной их "головной болью". Западные журналисты отмечают, что банкиры не хотят отказываться от прибыльного рынка на фоне разговоров о гипотетическом ограничении деятельности в стране.