Назван лучший фильм-антидепрессант. Фото: кадр из фильма

Психолог Петр Галигабаров посоветовал россиянам при плохом настроении смотреть один фильм. Именно он, уверен эксперт, послужит дополнительным инструментом для борьбы с депрессией.

так, по мнению Галигабаров, для поднятия настроения лучше всего пересмотреть сагу о Гарри Поттере, в частности, третий фильм - "Гарри Поттер и узник Азкабана". Об этом он рассказал в беседе с "Доктор Питер".

В качестве аргумента психолог привел то, что автор бестселлера - Джоан Роулинг - начала работать над книгой, считая себя неудачницей и страдала от депрессии. При этом сейчас она настоящая любимица миллионов читателей по всему миру.

Также эксперт добавил, что лучше всего смотреть фильмы с самого начала. Галигабаров уверен, что в книгах о Гарри Поттере писательница представила свое видение депрессии и способы борьбы с ней.