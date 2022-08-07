Эрдоган рассказал о приглашении Путина на встречу ШОС в Узбекистане Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС, которая должна пройти в Узбекистане в 15-16 сентября этого года.

- В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил ... если будет возможность, мы посетим встречу там ... Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного, - заявил турецкий президент журналистам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что из стран, желающих в том или ином формате присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), выстроилась уже целая очередь.

Напомним, накануне в Сочи Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Сочи. В процессе беседы Эрдоган заявил, что Москве и Анкаре предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества, выделив вопросы энергетики, туризма, а также экспорта зерна в Черном море.