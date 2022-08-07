Что произошло в ночь на 7 августа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на 7 августа в Косове задержали специального корреспондента "Комсомольской правды" Дарью Асламову. Нашу журналистку обвинили в причастности к шпионажу. Об этом в соцсети Facebook* сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. При этом никаких доказательств представитель ведомства не предоставил. В своем посте он лишь уточнил, что журналистку задержали при попытке въезда в регион. Асламова была в Сербии по заданию "КП", журналистка должна была подготовить репортаж в связи с обострением сербско-косовского конфликта.

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