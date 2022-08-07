Wall Street Journal: Европе и Азии предстоит побороться за российский газ с приближением зимы Фото: REUTERS

В ближайшие месяцы Европе, очевидно, придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, сообщает издание Wall Street Journal.

Как считают авторы статьи, ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.

"Даже с поставками российского СПГ могут возникнуть перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусных ограничений или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что вызовет дальнейший рост цен", - говорится в публикации WSJ.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе приблизились к отметке в 1800 долларов за тысячу кубов впервые с марта 2022 года.

Также ранее британское издание The Economist отмечало, что Европе не везет в энергетической войне с Россией. В публикации говорится, что, пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств "Большой семерки" (G7) 28 июня заявили, что будут изыскивать возможности для ограничения нефтяных цен, а также цен на газ из России. Население готовят к "болезненным последствиям", написал в публикации автор.