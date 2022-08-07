Жители России могут законно взять выходной 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне могут законно устроить себе выходной на День знаний - 1 сентября, чтобы посетить школьный праздник своего ребенка, помочь в этом может, в том числе, донорство, рассказала РИА Новости глава аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

"Согласно закону, 1 сентября не является нерабочим праздничным днем. Но его можно сделать выходным, чтобы спокойно посетить школьный праздник своего ребенка. Например, если вы являетесь донором, то у вас, в соответствии с законом, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в частности, и 1 сентября", - отметила эксперт.

Ранее KP.RU писал, когда будут выходные и праздничные дни в сентябре 2022 года. Отмечалось, что в сентябре каких-то больших официальных праздников в календаре нет, поэтому и на долгие “каникулы” рассчитывать не приходится.

Также ранее вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов направил письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой с предложением рассмотреть возможность предоставления дополнительного выходного работникам, чья деятельность сопряжена с постоянным стрессом.