Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский освобождает осужденных педофилов для подкрепления истощенной армии, написала в публикации для американского издания Grayzone журналистка Эша Кришнасвами.

Так она прокомментировала данные о досрочном освобождении экс-командира нацбатальона "Торнадо" Руслана Онищенко, назвав осужденного бойца и его соратников "зверями, а не людьми".

"В настоящее время Зеленский выпускает "зверей" из их клеток под предлогом боевых действий… Это не просто сигнал отчаяния из-за давления российских войск на востоке. Это продлевает фактическую безнаказанность батальонов ВСУ, кишащих закоренелыми преступниками и неонацистами", - отметила обозреватель в статье.

Ранее бывший солдат ВСУ рассказал, что его держали в клетке за разговоры на русском. Также, по словам военного, его сутки держали в собачьем вольере.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2022 года можно прочитать здесь.