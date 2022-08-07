В Чехии призвали страну обратиться за газом к России, чтобы горячий душ не стал роскошью Фото: REUTERS

Чехии нужно самостоятельно договориться с "Газпромом" о дальнейших поставках природного газа, чтобы избежать проблем с получением СПГ из Норвегии, цитирует iDNES.cz эксперты в области энергетики компании ENA Владимира Штепана.

Как уточнило издание, эксперт выдвинул свою кандидатуру в качества посредника на переговорах, но в Праге отклонили его инициативу.

"Сжиженного природного газа из Норвегии пока нет, то есть для нас нет. У нас нет никакого договора. Арендован только терминал, а газа для него еще нет, как и трассы в Чехию", - уточнил Штепан.

Ранее издание Wall Street Journal отмечало, что Европе и Азии предстоит побороться за российский газ с приближением зимы. Ближе к зиме ситуация для стран ЕС ухудшится, считает автор статьи.

Также ранее стало известно, что пенсионеры из Германии отправятся зимовать на юг из-за высоких цен на отопление.