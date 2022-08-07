CBS: значительная часть военной помощи Украине со стороны Запада не доходит до фронта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Существенная часть западной военной "помощи" Украине не попадает на фронт, а государства-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, который снял американский телеканал CBS.

В фильме озвучиваются подозрения, что часть вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт закончится победой России, попасть в "неправильные руки" и выступить источником нестабильности, как это уже происходило в Ливии, Ираке или Афганистане.

"Я могу без тени сомнений заявлять, что части на передовой этого не получают. Дроны, (барражирующие боеприпасы) Switchblade... бронежилеты, каски, список можете дополнить сами", - отметил ветеран морской пехоты США Энди Милбурн.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2022 года можно прочитать здесь.