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Экономика7 августа 2022 6:35

В Минобороны Турции сообщили, что четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из портов Украины

Судна направляются в Стамбул, уточнили в ведомстве
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
В Минобороны Турции сообщили, что четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из портов Украины

В Минобороны Турции сообщили, что четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из портов Украины

Фото: Иван МАКЕЕВ

Четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из портов Украины и направляются в Стамбул, сообщили в министерстве нацобороны Турции.

"Судно "Мустафа Некати", которое везет шесть тысяч тонн подсолнечного масла и отправляется в Италию. Star Helena, которое перевозит 45 тысяч тонн сеялок подсолнуха и отправляется в Китай. Glory, которое перевозит 66 тысяч тонн кукурузы и прибывает в Стамбул. Судно Riva Wind, перевозящее 44 тысячи тонн кукурузы и прибывающие в Искендерун. (Судна) вышли из украинских портов…", - уточнили в военном ведомстве.

Ранее в Турции сообщили о начале работы по “продуктовой сделке”. Об этом рассказал глава минобороны страны Хулуси Акар

Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что “продуктовая сделка” не может быть препятствием к продолжению спецоперации.