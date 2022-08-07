Журналистка "КП" Дарья Асламова: СМИ написали, что я русская шпионка, но на допросе в Косово никаких обвинений мне не выдвигали

Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Задержанная ранее в Косово журналист “Комсомольской правды” Дарья Асламова рассказала на Радио “КП”, что СМИ написали, якобы она является русской шпионкой. При этом на допросе в Косово никаких обвинений, по ее словам, ей не выдвигали.

“Министр косовской полиции опубликовал сообщение, что арестовали русскую шпионку. И в соцсетях сказали, какой министр молодец. Мне потом сказали - вас отвезут обратно на границу и я молилась, чтобы этот приказ не отменили”, - пояснила журналист.

Также она рассказала, что проверялись все ее личные вещи.

Кроме этого, Асламова уточнила, что допрос происходил в форме словесной дуэли.

“Это была словесная дуэль и работали они (спецслужбы Косово - прим. ред.) очень профессионально. Они были очень строги в правилах, были вежливы, а потом спросили - мы может вас чем-то обидели? Я продолжу работать, вернусь в Белград. Уже через несколько часов СМИ написали, что я русская шпионка. Я говорила, что нам нужно связаться с кем-либо, но ни с адвокатом, ни с редакцией, ни с посольством связаться нам не разрешили. Как нас взяли, и никаких обвинений не поступало”, - добавила она.

Ранее о задержании Дарьи Асламовой сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил, что журналист якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию “Комсомольской правды ”готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.