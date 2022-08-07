Опрос: большая зарплата важнее для мужчин, чем для женщин Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос и выяснил, что самая главная ассоциация со словосочетанием «работа мечты» у мужчин — высокая зарплата (57%), удовольствие от работы (24% голосов) и хороший коллектив (20%). Женщинам хороший коллектив важнее (31%), эта ассоциация на втором месте после зарплаты (60%), а удовольствие от работы — на третьем (24%).

Как сообщает "Газета.ru", интересные задачи, польза обществу, соблюдение прав персонала и удаленка — такие ассоциации с работой мечты одинаково часто называли и мужчины, и женщины.

Как ранее рассказывали "Известия", стабильность как главный критерий «работы мечты» выбирают 76% респондентов. Чуть меньше россиян (74%) предпочитают высокую зарплату, для 73% важен дружный коллектив. На идеальной работе россияне также ожидают увидеть опытного и лояльного начальника (56%) и рассчитывают на удобное расположение офиса (54%).

Кстати, работа мечты все-таки существует. «Институт сна имени А. С. Мечникова» разместил объявление о поиске сотрудника с частичной занятостью. От добровольца требуется только одно — спать. За работу обещают платить по 500 рублей в час или заработную плату до 80 тысяч рублей. Опыт трудовой деятельности не требуется, предлагается частичная занятость, рассказывает телеканал "360".