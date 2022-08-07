Делегация из Литвы прибыла на Тайвань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, сообщается сегодня, 7 августа, в Twitter МИД острова.

"Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем замминистра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах", - отмечается в посте.

Как ранее передавало Центральное информагентство Тайваня, делегация планирует, в частности, встретиться с представителями министерства транспорта и побывать на производстве электробусов.

Ранее сообщалось, что Нэнси Пелоси вылетела из Тайваня. Отмечалось, что спикер палаты представителей Конгресса США провела на острове почти сутки. За это время она успела провести переговоры с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, получить правительственную медаль и дать пресс-конференцию.