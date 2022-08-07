Опрос: 61% россиян считают, что коронавирус был создан в лаборатории Фото: Иван МАКЕЕВ

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны и выяснил, что 61% россиян убеждены в искусственном происхождении коронавируса.

Как рассказывает "Газета.ru", только 13% сегодня не сомневаются, что вирус мигрировал от летучих мышей к человеку. При этом тех, кто разделяет мнение о создании COVID-19 в лаборатории, почти в полтора раза больше среди убежденных противников вакцинации, чем среди однозначных сторонников прививок (71% против 50%).

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, признал, что вирус создали в лаборатории. По его словам, «невероятное открытие Сакса было отодвинуто на задний план директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, когда тот, как утверждают, признался высокопоставленному европейскому политику, что коронавирус, скорее всего, был создан в уханьской лаборатории», передает RT.

В Минобороны РФ заявили о возможной причастности США к созданию и распространению вируса COVID-19. Эксперты отмечают, что сейчас в научном сообществе обсуждается несколько версий его появления и одна из них — это преднамеренное распространение «лайт-варианта» боевого вируса СOVID-19, рассказывают "Известия"