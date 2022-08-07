Дональд Трамп заявил, что США превратились в страну третьего мира Фото: REUTERS

Соединенные Штаты во многих аспектах стали страной третьего мира, заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий.

"Мы во многих отношениях стали государством третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, чья система образования находится в конце любого списка", - заявил Трамп.

По его мнению, США "больше не уважают и не слушают в мире". Также экс-лидер страны напомнил, что в государстве зафиксирована самый высокий за 40 лет уровень инфляции и высочайшие цены на энергоносители.

Ранее Трамп заявил об ухудшении физического и психического состояния нынешнего главы США Джо Байдена. При этом состояние Соединенных Штатов тоже ухудшается, считает Дональд Трамп.

Также Дональд Трамп заявил, что Байден довел страну до худших времен. По его словам, у американцев "президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он".