Видео с захваченным под Харьковом трофейным оружием НАТО показало Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало видео с очередной партией трофейного западного оружия, которое было захвачено ВС России на украинских позициях в боях на изюмском направлении.

Отмечается, что в числе трофеев - ручные противотанковые гранатометы производства Британии, США, Швеции и Польши, ракетные комплексы "Джавелин и другое.

"Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 миллиметра, был направлен на наши позиции…", - уточнил один из бойцов про детали захвата оружия.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2022 года можно прочитать здесь.