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Здоровье7 августа 2022 8:36

Диетолог Соломатина заявила, что огурцы положительно влияют на работу сердца

При этом лучше не есть огурцы при обострении хронического панкреатита, язвы или гастрита, отметила специалист
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Диетолог Соломатина заявила, что огурцы положительно влияют на работу сердца

Диетолог Соломатина заявила, что огурцы положительно влияют на работу сердца

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что благодаря высокому содержанию калия, огурцы способны оказать положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

«Калий выводит из организма лишнюю жидкость, профилактирует появление отеков, укрепляет сердечную мышцу и благотворно влияет на стенки сосудов, делая их более эластичными. Огурцы будут также полезны для гипертоников, потому что в них нет лишних солей», — рассказала она в беседе с "Газета.ru".

При этом лучше не есть огурцы при обострении хронического панкреатита, язвы или гастрита, отметила специалист.

Ранее психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич заявила, что включение огурцов в рацион может помочь в борьбе с депрессией и апатией. Кроме того, огурцы являются одним из лучших продуктов для тех, кто соблюдает диету, из-за способности снижать аппетит, рассказывает Life.ru.

Кстати, как передает телеканал "360", россияне стали чаще покупать семена для выращивания собственных овощей. С марта по июнь россияне купили упаковок семян на 171% (или в 2,7 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались семена помидоров, огурцов, микрозелени, а также мицелий для выращивания вешенок.