Диетолог Соломатина заявила, что огурцы положительно влияют на работу сердца Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что благодаря высокому содержанию калия, огурцы способны оказать положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.

«Калий выводит из организма лишнюю жидкость, профилактирует появление отеков, укрепляет сердечную мышцу и благотворно влияет на стенки сосудов, делая их более эластичными. Огурцы будут также полезны для гипертоников, потому что в них нет лишних солей», — рассказала она в беседе с "Газета.ru".

При этом лучше не есть огурцы при обострении хронического панкреатита, язвы или гастрита, отметила специалист.

Ранее психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич заявила, что включение огурцов в рацион может помочь в борьбе с депрессией и апатией. Кроме того, огурцы являются одним из лучших продуктов для тех, кто соблюдает диету, из-за способности снижать аппетит, рассказывает Life.ru.

Кстати, как передает телеканал "360", россияне стали чаще покупать семена для выращивания собственных овощей. С марта по июнь россияне купили упаковок семян на 171% (или в 2,7 раза) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшим спросом пользовались семена помидоров, огурцов, микрозелени, а также мицелий для выращивания вешенок.