В России впервые с марта 2022 года выявлено более 20 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки Фото: REUTERS

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 20 303 против 19 974 днем ранее. Об этом сообщили журналистам сегодня, 7 августа, в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, в России впервые с 30 марта текущего года выявили свыше 20 тысяч заразившихся за сутки. В общей сложности с начала пандемии в стране было зафиксировано 18 712 699 случаев заражения.

При этом число летальных исходов за сутки выросло на 44 против 46 днем ранее, до 382 741.

Напомним, накануне, по данным на 6 августа 2022 года, в России было выявлено 19 974 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 в стране заболели 18 692 396 человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению коронавирусной инфекции нового типа причастно Агентство США по международному развитию (USAID).