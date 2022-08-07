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Общество7 августа 2022 9:05

Песков назвал хорошей новостью переизбрание Дворковича на пост главы FIDE

Это говорит об эффективности его работы на этой должности, считает представитель Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переизбрание Аркадия Дворковича на должность главы Международной шахматной федерации (FIDE) свидетельствует об эффективности его работы на этом посту, заявил пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.

“Конечно, это очень хорошая новость и очень значимая побед”, – отметил представитель Кремля, оценивая результаты голосования на генеральной ассамблее FIDE, передает ТАСС.

Он также добавил, что заранее никто не мог быть уверен в таком итоге, “это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель FIDE показал свою эффективность, подтвердил, что его деятельность оценивают на отлично”..

Ранее сегодня сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович был переизбран на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE). Дворкович руководит FIDE с октября 2018 года.

Также ранее стало известно, что Аркадий Дворкович решил покинуть пост главы фонда "Сколково". Бывший зампредседателя российского правительства сосредоточится на развитии образовательных проектов.