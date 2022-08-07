Иммунолог Крючков считает, что осенью и зимой в России начнут выявлять по 100 тысяч заболевших коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иммунолог Николай Крючков выразил мнение, что в осенне-зимний период в России могут начать выявлять по 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки.

"Мне кажется, что во многом ограничения, если будут, то будут формальными: где-то вернут масочный режим, который будет соблюдать, максимум, треть населения, может, где-то переведут часть сотрудников на удаленку. <...> Какие цифры мы увидим, не знаю, но больных будет точно больше, чем летом. Не исключаю, что дойдем до 100 тысяч в день, может, и больше", - сказал он в беседе с Lenta.ru

Специалист отметил, что важно не то, какими окажутся пики заболеваемости, а то, как долго продержатся высокие показатели.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество новых случаев коронавируса в России увеличится за счет появления новых подвидов «Омикрона». По ее словам, подобное уже сейчас можно наблюдать в российской столице, передает ФАН.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко также заявлял, что к сентябрю может вырасти заболеваемость коронавирусом. По его словам, проблема заключается в том, что штамм «омикрон» большинство людей переносит бессимптомно, рассказывает ОТР.