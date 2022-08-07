Глава СЖР Соловьев заявил, что территория Косово опасна для работы российских журналистов

Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Территория Косово является опасной для работы российских журналистов, заявил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

“Мы всегда предупреждаем коллег, что территория Косово - это, в общем, не туристическая зона, хотя там самое большое число исторических памятников, признанных ЮНЕСКО на квадратный километр, там и правда много всего, что посмотреть, но это территория опасна для россиян, для русских журналистов", - заявил Соловьев.

Он также добавил, что происшествие с задержанием журналистки Дарьи Асламовой в Косово - не единичный.

"В прошлый раз, когда было обострение, несколько месяцев назад, потому же поводу, связанному с номерными знаками при въезде на территорию Косово… и тогда оператор "Известий" был таким же образом задержан", - напомнил глава СЖР.

Он добавил, что оператор был также назван шпионом.

Ранее о задержании журналиста “Комсомольской правды” Дарьи Асламовой сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил, что журналист якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию “Комсомольской правды»”готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.