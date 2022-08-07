Посольство России считает задержание Асламовой очередной провокацией непризнанного Косова

Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Задержание российской журналистки газеты "Комсомольская правда" Дарьи Асламовой - очередная провокация непризнанного Косова, пример полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, в том числе, свободы СМИ. Об этом говорится в заявлении посольства России в Белграде, опубликованном сегодня, 7 августа.

"6 августа 2022 года на административной линии между Центральной Сербией и Автономным краем Косово и Метохия косовоалбанские "силовики" задержали российскую журналистку, спецкора газеты "Комсомольская правда" Д. М. Асламову. Под надуманными предлогами косовары не пропустили Д. М. Асламову на территорию края и предъявили абсурдные обвинения в "работе на российские спецслужбы… Считаем безосновательное задержание Д. М. Асламовой очередной провокацией временных органов самоуправления Косова, примером полного игнорирования Приштиной базовых демократических принципов, включая свободу СМИ.", - отмечается в заявлении.

Ранее о задержании журналиста “Комсомольской правды” Дарьи Асламовой сообщил глава МВД самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла. Он безосновательно заявил, что журналист якобы работает на российские военные спецслужбы. В действительности, Асламова по заданию “Комсомольской правды»”готовила репортаж об обострении сербско-косовского конфликта.