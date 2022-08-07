Junge Welt: санкции оказали услугу Путину

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономическая война, развязанная Западом в отношении России, дала обратный эффект, заявил бывший финансист Уолл-стрит Майкл Хадсон в интервью немецкому изданию Junge Welt.

"Западные санкции оказали услугу президенту России Владимиру Путину. Они не только сделали РФ экономически независимой, но и принесли дополнительные доходы в госбюджет за счет роста цен на энергоносители… Экономика России становится самодостаточной", - выразил мнение экономист.

Западные же государства, как считает эксперт, "выстрелили себе в ногу".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2022 года можно прочитать здесь.