Вооруженные силы Тайваня проведут артиллерийские учения 9 и 11 августа 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тайваньские военные 9 и 11 августа 2022 года проведут артиллерийские учения с боевой стрельбой в округе Пиндун в южной части острова в рамках продолжения ежегодных учений "Ханьгуан", закончившихся на минувшей неделе, сообщило Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на источник.

Как уточнил источник агентства, артиллерийские учения будут проведены для укрепления боеготовности и огневой мощи вооруженных сил. К маневрам привлекут, в частности, самоходные гаубицы M109 и M110.

Также источник сообщил, что ВС острова проведут еще одни военные учения в округе Пиндун 5 сентября 2022 года, но уже с участием командования армейской авиации и сил спецназначения, а также снайперов тайваньских общевойсковых батальонов.

Кроме этого, Центральное телевидение Китая сообщило, что КНР планирует регулярно проводить учения к востоку от условной серединной разграничительной линии в Тайваньском проливе.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщил, что армия КНР провела учения у границ Тайваня.

Также ранее сообщалось, что Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня.