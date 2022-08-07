Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Patreon по требованию Генпрокуратуры РФ Фото: REUTERS

Роскомнадзор России по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon, что следует из реестра ведомства для проверки блокировок страниц и ресурсов в России.

Причиной для включения в реестр называется статья 15.3 закона "Об информации".

"Эта норма закона регламентирует порядок ограничения доступа к порталам в сети Интернет, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых (публичных) мероприятиях, которые проводятся с нарушением установленного порядка, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных данных", - указывается на портале реестра.

Ранее Роскомнадзор России заблокировал сайт "Новой рассказ-газеты". Доступ к ресурсу ограничен по регламенту блокировки сайтов, содержащих призывы к участию в незаконных акциях.

Также ведомство ранее заблокировало новостной сервис News.Google из-за фейков о спецоперации на Украине.