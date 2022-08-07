Вооруженные силы России уничтожили в Харькове более 100 украинских националистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиация уничтожила в Харькове более 100 украинских националистов, сообщили в Минобороны РФ.

"В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады нацгвардии было уничтожено более ста националистов", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 7 августа 2022 года нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщили РИА Новости в военно-гражданской администрации Энергодара.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 августа 2022 года можно прочитать здесь.