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Политика7 августа 2022 12:30

Украинские военные расстреляли иконы в храме в Мариуполе

Под пули солдат ВСУ попали изображения с ликами Спасителя, Святой Богородицы и архангела Михаила
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Украинские военные расстреляли иконы в храме в Мариуполе Фото: соцсети

Украинские военные расстреляли иконы в храме в Мариуполе Фото: соцсети

Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли иконы в одном из храмов Мариуполя. Об этом рассказали волонтеры Ростова-на-Дону из сообщества «Неравнодушные», которые каждую неделю отвозят гуманитарную помощь в города Донбасса.

Как передает «КП – Ростов-на-Дону», украинские военные расстреляли в мариупольском храме иконы Спасителя, Святой Богородицы и архангела Михаила. На фото, опубликованных волонтерами, видно, как иконы изрешечены пулями. Кроме того, на иконе с ликом Спасителя у Иисуса Христа выцарапаны глаза

По словам волонтеров, увиденное в храме в Мариуполе шокировало их. Они назвали расстрел священных изображений вандализмом «за гранью».

На фото, опубликованных волонтерами, видно, как иконы изрешечены пулями

На фото, опубликованных волонтерами, видно, как иконы изрешечены пулями

«Это что-то за гранью. Это то, что не хочется признавать и не хочется понимать – это то, что надо знать. Чтобы было меньше вопросов», – поделились впечатлениями волонтеры.

Напомним, российские войска освободили Мариуполь в конце апреля этого года.

Украинские военные расстреляли иконы в храме в Мариуполе

Украинские военные расстреляли иконы в храме в Мариуполе

Французский волонтер Адриан Боке рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»о своих впечатлениях о Мариуполе. По его словам, разрушенный боевыми снарядами город показался ему место из фильма ужасов.