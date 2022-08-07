Украинские военные расстреляли иконы в храме в Мариуполе Фото: соцсети

Военнослужащие Вооруженных сил Украины расстреляли иконы в одном из храмов Мариуполя. Об этом рассказали волонтеры Ростова-на-Дону из сообщества «Неравнодушные», которые каждую неделю отвозят гуманитарную помощь в города Донбасса.

Как передает «КП – Ростов-на-Дону», украинские военные расстреляли в мариупольском храме иконы Спасителя, Святой Богородицы и архангела Михаила. На фото, опубликованных волонтерами, видно, как иконы изрешечены пулями. Кроме того, на иконе с ликом Спасителя у Иисуса Христа выцарапаны глаза

По словам волонтеров, увиденное в храме в Мариуполе шокировало их. Они назвали расстрел священных изображений вандализмом «за гранью».

На фото, опубликованных волонтерами, видно, как иконы изрешечены пулями

«Это что-то за гранью. Это то, что не хочется признавать и не хочется понимать – это то, что надо знать. Чтобы было меньше вопросов», – поделились впечатлениями волонтеры.

Напомним, российские войска освободили Мариуполь в конце апреля этого года.

Украинские военные расстреляли иконы в храме в Мариуполе

Французский волонтер Адриан Боке рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»о своих впечатлениях о Мариуполе. По его словам, разрушенный боевыми снарядами город показался ему место из фильма ужасов.