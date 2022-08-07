В офисе Зеленского попросили у Германии больше вооружения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украине нужно от Германии больше вооружений, в частности реактивные системы залпового огня (РСЗО), комплексы противовоздушной обороны и беспилотники, заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

«Нам нужно больше оружия. Требуются системы ПВО – такие, как анонсированные Германией IRIS-T», – сказал он в интервью газете Der Tagesspiegel.

По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, Киев нужно больше оружия, чтобы воспрепятствовать победе России в конфликте на Украине. Как заявил Подоляк, в этом должна быть заинтересована и Европа, так как РФ, по его мнению, не остановится на Украине.

Также он призвал Германию продлить работу трех ее атомных электростанций станций на украинской территории, поскольку «предстоящая зима будет иметь ключевое значение» ввиду возможного сокращения поставок газа из России в Европу.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars-II и три самоходные гаубицы.