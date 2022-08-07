Журналистка Дарья Асламова заявила, что ее задержали в Косово как «русскую шпионку»

Журналистка Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Журналистка «КП» Дарья Асламова была задержана властями Косово по обвинению в шпионаже, заявила она в эфире радио «Комсомольская правда».

«Вы можете услышать обвинение, но доказательств не будет предоставлено. Вы однозначно шпион, ну сознайтесь, же, что вы шпион. Мой паспорт просто выглядит как «ядерная бомба», и это первая весточка. Они упирали на то, что «вы не можете столько ездить по миру и выжить без помощи русской разведки». Железная просто логика! Какая-то мифология эпохи Джеймса Бонда просто», – рассказала журналистка.

Как писал сайт KP.RU, власти Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, когда она вместе со своим супругом – хорватским журналистом – пыталась въехать на территорию республики из Сербии. Она находилась в командировке по заданию редакции, готовя репортажи о ситуации в регионе.

Напомним, ранее Дарья Асламова рассказала на радио «КП», что в ходе допроса ей запрещали вставать с места в течение нескольких часов.