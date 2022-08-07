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Политика7 августа 2022 14:23

Amnesty International извинилась за «боль» от доклада о преступлениях ВСУ

Организация сожалеет о стрессе и гневе, которые вызвал пресс-релиз о тактике ведения Украиной военных действий Украины
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Amnesty International извинилась за доклад о преступлениях ВСУ

Amnesty International извинилась за доклад о преступлениях ВСУ

Британская правозащитная организация Amnesty International принесла извинения за доклад о нарушениях законов ведения войны Вооруженными силами Украины. Вместе с тем организация не стала отказываться от выводов, приведенных в докладе.

«Amnesty International глубоко сожалеет о стрессе и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения военных действий со стороны Украины. Приоритетной задачей для Amnesty International в этом и любом другом конфликте является то, чтобы гражданские лица были защищены. Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов, мы сожалеем о причиненной боли», – говорится в заявлении на сайте организации.

Напомним, в минувший четверг, 4 августа, Amnesty International опубликовала доклад, согласно которому украинская армия нарушает международные правовые нормы, а также военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов, тем самым подвергая риску мирных жителей.

Сайт KP.RU писал, как Amnesty International ответила президенту Украины Владимиру Зеленскому, раскритиковавшему доклад о военных преступлениях Украины.