Эксперт Гуськова объяснила задержание Дарьи Асламовой: Косово посылает Европе знак

Журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Власти Косово задержанием журналистки «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой стал неким сигналом Европе, что Приштина относится к России так же враждебно, как и Евросоюз, считает доктор исторических наук Елена Гуськова.

«Они доказывают свою независимость, свое государственное существование. Им это важнее намного, а обвинение в шпионаже для них, скорее всего, тот знак, который они посылают Европе: мы, как и вы, не любим Россию, Сербию, давайте нас признавайте», – заявила историк в эфире радио «Комсомольская правда».

По мнению эксперта, Косово видит шпионов не только в русских, но и в сербах. Она напомнила, что еще 2013 году был заключен договор, где была прописана граница. С давних времен русским нужно брать визу для посещения Косово в Турции, отметила Гуськова.

Как писал сайт KP.RU, власти Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, когда она вместе со своим супругом пыталась въехать на территорию республики из Сербии. Дарья находилась в командировке по заданию редакции – готовила репортажи о ситуации в регионе.