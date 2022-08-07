Премьер Израиля Лапид заявил о достижении всех целей операции в секторе Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная операция «Рассвет» выполнена, все ее цели достигнуты, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

«Цели были достигнуты. Нет смысла продолжать операцию», – сказал израильский лидер на встрече с главами южных муниципалитетов еврейского государства.

Напомним, в пятницу, 5 августа, сайт KP.RU писал, что Армия обороны Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа, а в граничащих с палестинским анклавом израильских районах было введено особое положение. Днем ранее пресс-служба израильской армии заявила, что командование Армии обороны Израиля приняло решение направить дополнительные подразделения в район границы с сектором Газа.

Тем временем стало известно, что власти Израиля согласились на перемирие в палестинской Газе, предложенное египетской стороной. Оно должно начаться в 20:00 по московскому времени.