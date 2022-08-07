Глава СЖР о задержании Дарьи Асламовой: Именно косовские журналисты периодически нагнетают истерику вокруг россиян

Журналистка «Комсомольской правды»Дарья Асламова Фото: Дарья АСЛАМОВА

Истерику вокруг граждан России разгоняют журналисты Косово, заявил председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, комментируя задержание корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой косовскими властями.

«Самое удивительное, наверное, обидное даже – вот всю эту истерику разгоняют, как это ни странно, наши так называемые коллеги. Именно албанские журналисты, косовские журналисты начинают периодически нагнетать истерику вокруг россиян и именно они обвиняют россиян в том, что те являются шпионами, которые работают на сербов. То же самое произошло и с коллегой Дарьей Асламовой», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Соловьев отметил, что противостояние между сербами с одной стороны и албанцами и косоварами с другой сохраняется в достаточно жесткой форме, хоть и сейчас оно и не такое масштабное, как раньше. По его мнению, поддержка Сербии со стороны России формирует отношение Косово к россиянам и, в частности, к российским журналистам.

Как писал сайт KP.RU, власти Косово задержали журналистку «Комсомольской правды» Дарью Асламову, когда она вместе со своим супругом пыталась въехать на территорию республики из Сербии. Дарья находилась в командировке по заданию редакции – готовила репортажи о ситуации в регионе.