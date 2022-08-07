Sky News: Британия испытывает трудности с подготовкой пилотов из-за спецоперации на Украине

Британия испытывает трудности с подготовкой пилотов из-за спецоперации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания столкнулась с трудностями с обучением военных пилотов в связи с переброской самолетов к восточным границам НАТО после начала спецоперации на Украине.

По информации телеканала Sky News, востребованность профессии летчика-истребителя самолета Eurofighter Typhoon упала в этом году на 65%. Это связано с нехваткой боевых машин, которая усложняет подготовку курсантов.

Кроме того, передает телеканал, в Соединенном Королевстве существует проблема с неисправностью авиации, а также есть потребность в большем количестве инструкторов. Помимо этого в Великобритании места британцев часто занимают иностранные граждане, обучающиеся на пилотов.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Великобритании испытывает трудности с переводчиками для украинских военнослужащих, проходящих обучение в британской армии. По информации Inews, ведомство всячески пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с солдатами Украины. Газета сделала такой вывод, увидев рекламу о поиске переводчиков, размещенной британским Минобороны в социальных сетях.

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