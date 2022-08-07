В постпредстве РФ при ООН заявили о невозможности завершения работ на «Северном потоке» из-за санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Технические работы на газопроводе «Северный поток» невозможно завершить в связи с санкциями Запада против России, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Есть определенные технические процедуры, которые необходимо завершить с помощью оборудования для «Северного потока», а этого сделать нельзя из-за введенных против России санкций», – сказал дипломат в интервью радиостанции Times.

Как отметил зампостпреда России при ООН, РФ остается надежным поставщиком газа в Европу. Он подчеркнул, что инициатива введения санкций исходила не от Москвы, и ответственность за энергетический кризис в Европе лежит на «безрассудных европейских политиках, ни во что не ставящих интересы своих народов».

Как писал сайт KP.RU, ранее российский холдинг «Газпром» заявил, что санкции в отношении России препятствуют успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Северный поток».