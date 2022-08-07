В Бундестаге назвали ошибкой отказ Запада от нейтрального статуса Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны запад совершили ошибку, отказавшись от закрепления за Украиной нейтрального статуса, считает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», депутат Бундестага Алис Вайдель.

«То, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, – это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя», – заявила парламентарий в эфире телеканала ZDF.

Как напомнила Вайдель, Россия в течение нескольких десятилетий обозначала свою позицию относительно вступления Украины в НАТО. Она отметила, что Москва все эти годы считала вопрос статуса Киева «красной чертой».

Напомним, ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что нейтральный статус Украины всерьез обсуждался на переговорах Москвы и Киева в увязке с требованиями России о гарантиях безопасности.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на сегодняшний день Москва не видит готовности к уступкам со стороны западных стран относительно ситуации на Украине.