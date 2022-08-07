Американцы поддержали слова основателя группы Pink Floyd об Украине и НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские пользователи Twitter поддержали мнение британского музыканта и основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса, заявившего, что именно расширение НАТО спровоцировало кризис на Украине.

В комментариях пользователи согласились с позицией исполнителя, высоко оценив его попытку разоблачить пропаганду, которую выпускают западные СМИ.

- Уотерс попал в яблочко. (Президент РФ Владимир) Путин предупреждал о планах НАТО разместить на Украине пусковые установки малой и средней дальности. В 2016 году Виктория Нуланд продвигала этот план в администрации Обамы. Когда президентом стал (Дональд) Трамп - все немного успокоилось, - отметил один из комментаторов.

Другие же пользователи Twitter признались, что "все знают, как власти на самом деле создают иллюзию народного согласия для начала войн и создания военных союзов".

Ранее основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявлял, что президент Соединенных Штатов Джо Байден своими действиями способствует разжиганию конфликта на Украине. Он отметил, что политик "подливает масло в огонь". Также музыкант возмутился тому, что американская сторона до сих пор так и не призвала украинского лидера Владимира Зеленского сесть за стол переговоров.