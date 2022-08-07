"Всего один звонок": Стало известно, кто может остановить Зеленского

Стало известно, кто может остановить Зеленского Фото: REUTERS

Военный аналитик, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что президента Зеленского можно остановить.

По его мнению, сделать это можно, если президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозит Киеву отказом помогать Украине. Об этом эксперт заявил в беседе с RT.

- Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит (украинскому лидеру Владимиру) Зеленскому, - считает Риттер.

Бывший офицер также добавил, что именно угроза прекращения поставок оружия может стать важным рычагом давления на Киев. Благодаря этому американская сторона, если бы она действительно этого хотела, могла бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил эксперт, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 августа украинская сторона дала залп реактивной артиллерии по хранилищу отработавшего ядерного топлива Запорожской атомной электростанции. Только благодаря грамотным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.